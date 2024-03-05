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عربي-دولي

بعد نشر روسيا حديث ضباط ألمان... برلين تشدد إجراءات مكافحة التجسس

Lebanon 24
05-03-2024 | 03:50
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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد برلين إجراءات مكافحة التجسس، بعد نشر روسيا تسجيلا لضباط ألمان كبار بحثوا "كيفية ضرب جسر القرم الروسي وبقاء ألمانيا خارج الشبهة".


وقالت فيزر في حديث لمجموعة Funke الإعلامية: "شددنا إجراءات مكافحة التجسس والمعلومات المضللة ونرد على تطور الأحداث باستمرار".
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وأضافت: "تم تعزيز دائرة مكافحة التجسس في الدائرة الفدرالية لحماية الدستور من حيث قوام الموظفين والإمكانيات التقنية والفنية اللازمة".
وفي وقت سابق أعلنت فيزر أن التوجه الرئيسي الآن ينصب على مكافحة "التجسس الروسي"، متهمة روسيا بمحاولة تشويه سمعة ألمانيا والتلاعب بالرأي العام في ألمانيا وإحداث انقسام في المجتمع الألماني.
وكشفت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان مؤخرا عن تسجيل صوتي حصلت عليه "من رفاق في الجيش من أصحاب الرتب"، يبحث فيه ضباط ألمان كبار كيفية ضرب جسر القرم عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، "بما يبقي ألمانيا بعيدة عن الشبهات".
واستدعت الخارجية الروسية أمس الاثنين السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف وطلبت منه التوضيح. (RT)
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