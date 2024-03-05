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تشققات أرضية غامضة... "ظاهرة غريبة" تُثير الذعر (صور)

Lebanon 24
05-03-2024 | 04:02
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تسببت ظاهرة غريبة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بحالة من الخوف والهلع بين الليبيين، وذلك بعد ظهور تشققات أرضية غامضة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تشققات كبيرة، وصل طول بعضها 15 مترا وبعرض 4 أمتار، في إحدى مزارع منطقة أولاد أبو عائشة والسبيعة.
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من جانبها، أعلنت وزارة البيئة أن فريقا من مراقبة شؤون البيئة في منطقة السبيعة يراقب تلك التشققات الأرضية، لإعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.

كما نشر جهاز الشرطة الزراعية على حسابه في "فيسبوك" بيانا قال فيه: "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام عن وجود تصدعات وتشققات في بعض المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة قام مركز الشرطة الزراعية سوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة بالتوجه إلي المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة".

وأضاف البيان أن الفرق "وجدت تصدعات بطول 15 متر وعرض 4 أمتار وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون وتوجد تصدعات بمزارع أخرى، يصل فيها التصدع إلى طول 200 متر وعمق نصف متر وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالي 20 متر". (سكاي نيوز)


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