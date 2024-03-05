18
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تشققات أرضية غامضة... "ظاهرة غريبة" تُثير الذعر (صور)
Lebanon 24
05-03-2024
|
04:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسببت ظاهرة غريبة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس بحالة من الخوف والهلع بين الليبيين، وذلك بعد ظهور تشققات أرضية غامضة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات تظهر تشققات كبيرة، وصل طول بعضها 15 مترا وبعرض 4 أمتار، في إحدى مزارع منطقة أولاد أبو عائشة والسبيعة.
Advertisement
من جانبها، أعلنت وزارة البيئة أن فريقا من مراقبة شؤون البيئة في منطقة السبيعة يراقب تلك التشققات الأرضية، لإعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.
كما نشر جهاز الشرطة الزراعية على حسابه في "فيسبوك" بيانا قال فيه: "نظرا لما تداولته وسائل الإعلام عن وجود تصدعات وتشققات في بعض المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة قام مركز الشرطة الزراعية سوق الخميس التابع لفرع النواحي الأربعة بالتوجه إلي المزارع بمنطقة أولاد أبو عائشة ببلدية السبيعة".
وأضاف البيان أن الفرق "وجدت تصدعات بطول 15 متر وعرض 4 أمتار وهذه التصدعات وصلت لأشجار الزيتون وتوجد تصدعات بمزارع أخرى، يصل فيها التصدع إلى طول 200 متر وعمق نصف متر وهي تبعد عن البئر الزراعي حوالي 20 متر". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
01:44 | 2024-03-05
05/03/2024 01:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
Lebanon 24
إنفجار كبير.. قصفٌ يطال بنت جبيل وصورة أولية للمكان!
13:16 | 2024-03-04
04/03/2024 01:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!
Lebanon 24
إنفجارات عنيفة تهزّ الجنوب.. صواريخ لبنانية تضرب مستوطنات إسرائيليّة!
14:53 | 2024-03-04
04/03/2024 02:53:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال... هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها؟
Lebanon 24
هو رجل أعمال... هل انفصلت ملكة جمال لبنان السابقة عن حبيبها؟
08:40 | 2024-03-04
04/03/2024 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مرعبة صنعها "حزب الله" في مكان إسرائيليّ.. التفاصيل مثيرة جداً!
Lebanon 24
لحظات مرعبة صنعها "حزب الله" في مكان إسرائيليّ.. التفاصيل مثيرة جداً!
14:00 | 2024-03-04
04/03/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:07 | 2024-03-05
رئيسها مشهور ويظهر في البرامج التلفزيونية.. تركيا تعتقل شبكة تجسس للموساد
05:55 | 2024-03-05
الوضع متوتّر جداً داخل إسرائيل.. هذا ما يجري الآن قرب الحدود مع لبنان
05:49 | 2024-03-05
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
05:24 | 2024-03-05
السنوار بمرمى انتقادات حماس.. ما السبب؟
05:24 | 2024-03-05
"الأيام المقبلة ستكون متوترة"... تحذيرات إسرائيلية من عجز عسكري في غزة
05:19 | 2024-03-05
إسرائيل تتحدث بالأرقام: خسائرنا أكبر بـ6 أضعاف من حرب 2006 مع لبنان
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
05/03/2024 13:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
05/03/2024 13:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
05/03/2024 13:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24