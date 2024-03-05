النفق العملاق.. اسرائيل تعلن تدمير اكبر أنفاق غزة

أفادت قناة إسرائيلية بأن مئات شاحنات الإسمنت أغلقت النفق الذي تم اكتشافه في بداية الحرب على قطاع غزة وظهر فيه محمد السنوار بالقرب من معبر إيريز.

وقالت قناة الـ"13" الإسرائيلية: "أغلق الجيش الإسرائيلي النفق الضخم الذي تم تسجيل وجود شقيق يحيى السنوار فيه، في عملية استغرقت نحو أسبوع، حيث قام الجيش الإسرائيلي في البداية بتفجير النفق، ثم تم إحضار شاحنات إسمنتية إلى المكان، وتم إغلاقه".

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