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غانتس: يجب استكمال مهمة إزالة تهديد حركة حماس

Lebanon 24
05-03-2024 | 04:25
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قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إنه أكد في لقاءاته مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على أهمية استكمال مهمة إزالة تهديد حركة حماس.

وأضاف غانتس في تغريدة على موقع إكس أنه ناقش مع هاريس الالتزام بإعادة "المختطفين الإسرائيليين"، وإيجاد حل لنقل المساعدات الإنسانية بطريقة تصل إلى سكان غزة وليس حماس.(الجزيرة)
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المصدر: الجزيرة نت
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