Advertisement

عربي-دولي

أثمانها مؤلمة.. الحرب تفتك بالجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
05-03-2024 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1171665-638452363554001726.jpg
Doc-P-1171665-638452363554001726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أعداد القتلى الإسرائيليين الذي قُتلوا منذ السابع من تشرين الأول، مؤكّداً أنّ الحرب كلّفت أثماناً جسيمة وأبهظ من أن تُحتمل وسط جنود "الجيش" الإسرائيلي.
Advertisement

وذكر الموقع الإسرائيلي أنّه منذ بداية الحرب، قُتل 586 جندياً، 246 منهم خلال المناورة برية في قطاع غزّة، لافتاً إلى أنّ 37 من القتلى قُتلوا في حوادث عملياتية، بما في ذلك 19 بنيران "صديقة"، و3 بمخالفات إطلاق نار، و15 في حوادث وسائل قتالية وأسلحة ودهس. 

وفيما يخص الإصابات، ذكر الموقع أنّه منذ بداية الحرب، أُصيب 3030 جندياً، منهم 475 في حالة خطيرة.
وأشار إلى أنّ من بين كل الإصابات، 545 أُصيبوا في حوادث عملياتية، بما في ذلك 24 من مخالفات إطلاق نار، و54 من نيران "صديقة"، و31 في حوادث طرق، و45 في فئة "أخرى"، و391 من "حوادث" تتضمن دهس آلية مدرعة ومن وسائل قتالية وأسلحة ورشاشات.

في المقابل، تحدث الموقع عن "ثمن مأساوي" آخر للحرب، وهو الأسرى في قطاع غزة. وأعاد الحديث أنّه في 7 تشرين الأول تم أسر 253 إسرائيلياً وأجنبياً، تم إطلاق سراح 123 منهم -  بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن مقتل 33 منهم.

فيما قالت مؤسّسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية: "للأسف، منذ لحظة وقوع الكارثة في 7 تشرين أول وحتى اليوم، يتزايد عدد القتلى والمصابين. إلى جانب القتلى والمصابين أنفسهم، هناك عائلات بأكملها تتعامل مع صعوبات لم تعرف الدولة مثلها من قبل".

وأكّدت مؤسّسة "التأمين الوطني" أنّه من المتوقع أن ترتفع "أرقام الجرحى في الأيام المقبلة، وكذلك الأرقام الجديدة التي تصل يومياً كجزء من الحرب". 

وأشار الموقع إلى ما قاله الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في الآونة الأخيرة، عن "التكاليف المؤلمة" للحرب التي أعقبت سقوط عدد من الجنود في انفجار عبوات ناسفة في المبنى المفخخ في خان يونس، والذي أكّد أن "أثمان الحرب باهظة ومؤلمة".(الميادين)
المصدر: الميادين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:07 | 2024-03-05
05:55 | 2024-03-05
05:49 | 2024-03-05
05:24 | 2024-03-05
05:24 | 2024-03-05
05:19 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24