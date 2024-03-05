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عربي-دولي

زلزال يضرب إيران.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 05:13
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ضرب زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر اليوم، مدينة فنوج التابعة لمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلاً عن نائب رئيس منظمة إدارة الأزمات بمحافظة سيستان بلوشستان روح الله سركزي، أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
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ولم تسجل حتى الآن خسائر بشرية أو أضرار مادية. 
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