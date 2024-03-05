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عربي-دولي

السنوار بمرمى انتقادات حماس.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 05:24
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أفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" اليوم الثلاثاء، بوجود انتقادات داخل حركة حماس لقرار زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار شن هجوم 7 تشرين الأول على إسرائيل دون التشاور مع بقية قيادات الحركة.

المصادر، قالت إن "قرار الهجوم على إسرائيل اتخذه السنوار وشقيقه محمد السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى دون الرجوع لبقية قيادات حماس"، مركدة أن "قيادة حماس ومكتبها السياسي لم يكونوا على علم بخطة وقرار الهجوم".
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وبعد أكثر من 5 أشهر على بدء الحرب في قطاع غزة، لم يتمكن طرفا الصراع من التوصل إلى اتفاق تهدئة يضع حدا للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين مصريين وقطريين قولهم إنه لم يكن هناك اتصال مع زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، لمدة أسبوع على الأقل، مما يثير مخاوف من عدم إمكانية الوصول إلى الرجل الذي يمكنه تنفيذ الصفقة.

ويبدو أن السنوار يراهن على تطورات معينة ستلعب دورا في تحديد مسار التصعيد، ففي آخر رسالة له، أوضح أن لا داعي للاستعجال في تأمين صفقة المحتجزين، بحسب الصحيفة.

وعلى حد قول مصادر مطلعة، فإن قائد الحركة في غزة، يأمل في أن يدفع التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح خلال شهر رمضان بالفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل والضفة الغربية، إلى الانتفاضة ضد إسرائيل.

تل أبيب أيضا أشارت إلى أن السنوار يُفضل زيادة التوترات خلال شهر رمضان بدلاً من التوصل إلى وقف للقتال.

وبانتظار ظهور السنوار للعلن مرة أخرى، تقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين داخل الحركة، بأن التوصل لاتفاق تهدئة في غزة قد يكون ممكنا في الأسبوع الأول من شهر رمضان. (سكاي نيوز)
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