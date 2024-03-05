"الأيام المقبلة ستكون متوترة"... تحذيرات إسرائيلية من عجز عسكري في غزة

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حذّرت مصادر عسكرية من عجز الجيش الإسرائيلي على المناورة السريعة والمكثفة في قطاع غزة وتعرُّض الجنود لهجمات مباغتة أو بالعبوات الناسفة، حسبما نقل عنهم موقع "والا" الإسرائيلي.وأشارت المصادر، إلى أن "هناك تحذير في المؤسسة الأمنية من وضع لا يستطيع فيه الجيش الإسرائيلي القيام بمناورة سريعة ومكثفة، والقيام أيضاً بمهام عملياتية، مثل تحديد مواقع منازل عناصر مقاتلي الفصائل الفلسطينية والأنظمة تحت الأرض، والمسح والتدمير، ونتيجة لذلك تستطيع الفصائل الفلسطينية الاقتراب من القوات وضربها بواسطة النيران المضادة أو العبوات الناسفة".وانتقدت المصادر العسكرية الإسرائيلية، عدم اتخاذ قرارات حاسمة، وقالت: "في الوقت الحالي، يضيع الجيش الإسرائيلي وقته في قطاع غزة"، لافتة إلى وجود "خلافات بين قادة الجيش وأعضاء مجلس الحرب وأعضاء هيئة الأركان العامة بشأن اجتياح مدينة رفح".وقال ضابط كبير في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: "لا نريد توسيع المناورة إلى رفح أو المعسكرات المركزية بشكل يتزامن مع اتفاق لإطلاق سراح المختطفين، ما يفرض توقفاً للهجوم ومنع زخم عملياتي حاسم لهزيمة حماس وتسليم كبار المسؤولين".وأضاف: "الأيام المقبلة ستكون متوترة. سيطلب من المستويات السياسية والعسكرية العليا، دراسة التطورات في المفاوضات واتخاذ قرار بشأن مسائل كبرى".وينتشر حالياً فريقان قتاليان من ألوية الجيش الإسرائيلي في شمال غزة، و4 فرق قتالية من الألوية في منطقة خان يونس، ولا يشمل ذلك القوات المنتشرة على طول حدود القطاع الفلسطيني.وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 585 من عناصره، بين ضباط وجنود، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.