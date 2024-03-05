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إقتصاد

إسرائيل تتحدث بالأرقام: خسائرنا أكبر بـ6 أضعاف من حرب 2006 مع لبنان

Lebanon 24
05-03-2024 | 05:19
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ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية أن أضرار إسرائيل إثر الحرب في غزة أكبر بـ6 أضعاف منها في حرب 2006 مع لبنان. 
 
وأشارت مصلحة الضرائب الإسرائيلية إلى أنه تم "رفع نحو نصف مليون دعوى قضائية للتعويض عن الأضرار بسبب الحرب حتى الآن". 
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