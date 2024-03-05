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عربي-دولي

خبير شهير يكشف أول يوم من رمضان.. هذا ما أعلنه أيضاً عن موعد عيد الفطر

Lebanon 24
05-03-2024 | 06:21
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بينما ينتظر العالم الإسلامي بأكمله تأكيداً حول موعد بداية شهر رمضان المبارك، كشف خبير الأرصاد السعودي الشهير خالد بن صالح الزعاق جديداً.
 
فقد قال الزعاق إنه من منتصف الشهر القمري يبدأ القمر يقترب من الشمس، وعندما يتدنى البُعد الزاوي بينهما عن 7 درجات يختفي نور القمر ويدخل في مرحلة المحاق ووقتها يُولد الهلال الجديد.

وأضاف أنه في الساعة 12 من ظهر الأحد 10 آذار 29 شعبان سيُولد هلال شهر رمضان، وسيمكث بُعيد مغيب شمس ذلك اليوم ربع الساعة تقريباً.

كما تابع في فيديو على حسابه بمنصة "X": على حسب المعايير الفلكية، فإن يوم الاثنين 11 آذار غرة رمضان، وتكتمل عدّته 30 يوما، ويوم الأربعاء أول أيام العيد.

ولفت إلى أن ولادة هلال الشهر الهجري تكون على نوعَيْن، الأولى ولادة مشاهدة بالعين المجردة، وهذه نادرة الوقوع وتحدث وقت كسوف الشمس، وأخرى غير مشاهدة تحدث في كل شهر هجري، حيث يكون القمر بجانب الشمس.
 
يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد تحري الهلال عبر المراصد الفلكية لتأكيد يوم بداية الشهر الكريم.

وتشير التوقعات الفلكية إلى أن عدة شهر الصيام هذا العام ستكون 30 يوما.

أما آخر أيام شهر رمضان المبارك، فتشير الحسابات الفلكية إلى أنه سيكون يوم الثلاثاء 9 نيسان، الموافق 30 رمضان، وتكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان، بحسب الحسابات الفلكية، إلا أن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة بداية كل شهر من الشهور الهجرية. (العربية) 
 
 
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