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عربي-دولي

تعرّضت لهجوم من الحوثيين.. بالفيديو: سفينة "روبيمار" غارقة وسط البحر وجزء منها يطفو

Lebanon 24
05-03-2024 | 07:10
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حصلت قناة "العربية"، على مقاطع حصرية من أحد أفراد دورية خفر السواحل اليمنية في المخاء لسفينة "روبيمار"، التي تعرضت لهجوم من الحوثيين قبل أسبوعين في خليج عدن وهي غارقة في البحر.

وأظهرت الفيديوهات، السفينة ويبدو جزء منها فقط يطفو فوق سطح البحر فيما باقي السفينة غارقة تحت الماء.
 
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وهذه هي السفينة الأولى التي يغرقها الحوثيون في اليمن منذ أن بدأوا عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر. وكانت السفينة محملة بالأسمدة ويقول الخبراء إن غرقها يهدد بحدوث "كارثة بيئية".

الحكومة البريطانية، قالت قبل 10 أيام عنها، إن المياه تسربت إلى السفينة وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24 فردا.

كما كانت الحكومة اليمنية قالت في وقت سابق إن السفينة روبيمار انجرفت وتسربت إليها المياه لعدة أيام قبل أن تغرق.

وكان الحوثيون استهدفوا "روبيمار" المملوكة للبنانيين وترفع علم بيليز، بواحد من صاروخين باليستيين، في شباط الماضي، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر بطول 18 ميلا، وسط مخاوف من تسرب مواد سامة من حمولة السفينة البالغة 41 ألف طن من الأسمدة. (العربية)
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