تقارير متضاربة بشأن محادثات الهدنة في غزة.. انتهت أم مستمرة؟

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تضاربت الأنباء بشأن مصير المحادثات التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة، بين حركة حماس الفلسطينية ووسطاء، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.فقد ذكرت وكالة رويترز، الثلاثاء، أن المباحثات "انتهت دون انفراجة"، بينما أكد مصدر مصري رفيع المستوى أنها "مستمرة".وقال القيادي في حماس، باسم نعيم، لرويترز، إن الحركة "قدمت مقترحها بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء خلال يومين من المحادثات، وتنتظر الآن ردا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة".واعتبر القيادي في الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "لا يريد اتفاقا"، مضيفا أن "الكرة في ملعب الأميركيين"، للضغط عليه من أجل التوصل إلى اتفاق.وقال مصدر لرويترز في وقت سابق، إن إسرائيل قاطعت المحادثات؛ لأن حماس "رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء جميع الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة".وأوضح نعيم أن هذا "يستحيل" دون وقف إطلاق النار أولا، نظرا إلى أن الرهائن "موزعون في أنحاء منطقة الحرب، ومحتجزون لدى فصائل مختلفة".من جانبها، ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن مباحثات القاهرة الهادفة للتوصل إلى هدنة في غزة "ما زالت مستمرة".وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لقناة "القاهرة الإخبارية" المقربة من المخابرات المصرية، أن "مباحثات القاهرة مستمرة، ولا صحة لعدم الوصول لاتفاق حتى الآن".وأشار المصدر إلى أن هناك "مصاعب تواجه المباحثات، ولكنها مازالت مستمرة".