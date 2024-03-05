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عربي-دولي

الجيش الأميركي يسقط مساعدات فوق غزة للمرة الثانية

Lebanon 24
05-03-2024 | 08:37
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على وقع تنامي التحذيرات الدولية والأممية من اقتراب ثلث سكان غزة من حافة المجاعة، ألقى الجيش الأميركي للمرة الثانية مساعدات إنسانية فوق القاع الفلسطيني المحاصر.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية انزال جوي للمساعدات بالتعاون مع والقوات الجوية الأردنية، من أجل لتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين من الصراع لاسيما في شمال القطاع.
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كما أضافت في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس أن الطائرات الأميركية أسقطت 36.8 ألف سلة غذائية.

وأكدت أن تلك العملية تأتي في إطار الجهد المتواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات البرية أيضا. (العربية) 
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