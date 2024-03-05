الثلاثاء الكبير.. ما سر ولايتي كاليفورنيا وتكساس؟

ذكر موقع "العربية" أنه في وقت يتوجه ملايين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أحد أهم الأيام الانتخابية خلال الموسم التمهيدي، يتطلّع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى ترسيخ ترشيحه عن الحزب الجمهوري في يوم الثلاثاء الكبير.

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وتشمل قائمة المنافسة اليوم، ولايتي كاليفورنيا وتكساس اللتين ستسمحان للمرشّح الفائز بالحصول على 70 في المئة من المندوبين الذين يحتاج إليهم لنيل تسمية الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.

والجائزة الكبرى التي يمكن للمرشح الفوز بها هي ولاية كاليفورنيا، حيث يتطلع ترامب لقلب تصويت الولايات التي تصوت تقليدياً لصالح الحزب الديمقراطي والاستحواذ على أصواتها، وضمان جميع المندوبين البالغ عددهم 159 مندوباً إذا فاز بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات.



أما في تكساس التي لديها ثاني أكبر عدد من المندوبين 150 مندوباً، يحتاج ترامب إلى جمع 1215 مندوباً على المستوى الوطني لتأمين فوزه بترشيح الحزب.

من الأزرق إلى الأحمر

وسيكون ترامب أمام اختبار تحويل ولايات، مثل كاليفورنيا وماساتشوستس، من اللون الأزرق والتي عادة تعود للحزب الديمقراطي إلى اللون الأحمر.



ويتوقع فريق الحملة الانتخابية لترامب أن يحصل على "الرقم السحري"، ويضمن الترشيح بحلول 19 آذار الجاري.



فيما أكدوا أن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من 90 بالمائة من الجمهوريين يؤيدون ترامب على بايدن الذي يعاني من انخفاض شعبيته والقلق من قدراته الذهنية والبدنية للقيام بوظيفة الرئيس لمدة أربع سنوات مقبلة.

أهمية كاليفورنيا

ولفهم أكبر لأهمية ولاية كاليفورنيا يجب فهم القانون الأميركي في انتخاب الرئيس، فخلافا لما يعتقده الكثيرون فإن الناخبين الأميركيين لا يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، بل يتم حسم الانتخابات عن طريق الهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي (Electoral College) التي تتكون من 538 مندوباً.



وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي يوجد بها العاصمة واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أي تمثيل انتخابي في الكونغرس.



ويكون لكل ولاية أميركية داخل هذا المجمع الانتخابي عددا معينا من الأصوات بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس.



وعلى سبيل المثال يكون لولاية كاليفورنيا، وهي أكبر الولايات الأميركية من حيث عدد السكان، 55 مندوبا في المجمع، في حين يكون لولاية فلوريدا 27 مندوباً، بينما يكون لولاية كارولينا الشمالية ثلاثة مندوبين فقط.



ويحتاج الفائز بمنصب الرئيس من بين المرشحين إلى الحصول على 270 صوتاً على الأقل من مجموع أصوات أعضاء الهيئات الانتخابية (أو المجمع الانتخابي).

أصوات المجمع الانتخابي

ويجرى الانتخاب وفقاً لقاعدة أن الولاية تعتبر دائرة انتخابية واحدة، بحيث إن المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين في إحدى الولايات يحصل على جميع أصوات أعضاء المجمع الانتخابي الممثلين لهذه الولاية بغض النظر عن نسبة الأصوات الشعبية التي حصل عليها في تلك الولاية.



وعلى سبيل المثال إذا حصل أحد المرشحين على أغلبية بسيطة في ولاية كاليفورنيا، فإنه يفوز بجميع أصوات المجمع الانتخابي للولاية البالغ عددها 55.



وذلك باستثناء ولايتي نبراسكا وماين، اللتين تطبقان نظاما نسبيا. بحيث يحصل كل مرشح على عدد من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي يتناسب مع عدد ما حصل عليه من أصوات الناخبين.