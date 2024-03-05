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إقتصاد

خبر عاجل عن "البيتكوين".. سجّلت رقماً قياسيّاً كبيراً إليكم سعرها

Lebanon 24
05-03-2024 | 10:20
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سجلت عملة بيتكوين الرقمية أعلى مستوى جديد على الإطلاق لأول مرة منذ أكثر من عامين، حيث تجاوز سعر العملة المشفرة 69210 دولارًا اليوم الثلاثاء، وفقًا لشركة Coin Metrics.
 
وبحسب شبكة "CNBC" الأميركية، قال أليكس ثورن، رئيس قسم الأبحاث في شركة "غالاكسي ديجيتال" إن "استعادة البيتكوين لأعلى مستوياتها على الإطلاق يظهر مرة أخرى أنها لن تختفي أبدًا". 
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من جانبها، قالت كلارا ميدالي، مديرة الأبحاث في مزود بيانات العملات المشفرة كايكو، إن الرقم القياسي الجديد "يُظهر قدرة العملات المشفرة الرائعة على الارتداد والاستمرار في المثابرة على الرغم من الرياح المعاكسة الكبيرة".
 
 
 
 
 
 

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