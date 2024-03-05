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عربي-دولي

تحذير من "واتساب" في دولة عربيّة... ماذا حصل مع المستخدمين؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 11:05
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حذر المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن، من استعمال نسخ غير أصلية لتطبيق "واتساب"، كتطبيق "الواتساب الذهبي".

وأثار التطبيق الجديد القلق بين المواطنين الأردنيين الذين استعملوه وأدى لاختفاء بعض بياناتهم منه وإرسال روابط غير آمنة لأكثر من مرة.
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بدوره، أوضح المواطن محمد أمين أنه توجّه إلى وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، إثر تعرضه لمحاولة احتيال إلكتروني بسبب وصول رابط وهمي له أغراه بحصوله على الأموال، فأرسل له هويته الشخصية ومن ثم أدرك أنها محاولة نصب واحتيال.

وقال مركز الأمن السيبراني إن العديد من هذه التطبيقات عُدلت بحيث تحتوي برمجيات ضارة، تقوم بسرقة البيانات الشخصية والمالية من الأجهزة المصابة، ومن أبرزها "تطبيق الواتساب الذهبي".

كما أوصى المركز بتجنب مثل هذه التطبيقات وتحميل النسخ الأصلية منها من المتاجر الموثوقة مثل "غوغل بلاي" و "أبل ستور". (العربية)

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