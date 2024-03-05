في أعلى حصيلة منذ نحو 9 أعوام.. إعدام 834 شخصا على الأقل في إيران

ارتفع عدد حالات الإعدام في إيران عام 2023 بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام السابق له 2022، ليبلغ 834 شخصا.

جاء ذلك في تقرير أعدته منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" مقرها النرويج، و"معا لمناهضة عقوبة الإعدام" مقرها باريس، ونشرتها الثلاثاء.

وأفاد التقرير أن 471 من إجمالي الرقم المذكور تم اقتيادهم إلى حبل المشنقة لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف أن 8 شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، فيما لم يذكر معلومات عن الجرائم التي أُعدم بسببها المتبقين.

وفي 16 أيلول 2022 اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني بعد 3 أيام على توقيفها لدى الشرطة المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأشار أن من بين الذين تم إعدامهم 22 سيدة، لافتا إلى زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في الأماكن العامة.

وذكر التقرير أن 582 شخصا على الأقل كان قد تم إعدامهم في إيران خلال عام 2022.

( الأناضول)