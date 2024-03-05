Advertisement

عربي-دولي

في أعلى حصيلة منذ نحو 9 أعوام.. إعدام 834 شخصا على الأقل في إيران

Lebanon 24
05-03-2024 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1171780-638452594746290885.jpg
Doc-P-1171780-638452594746290885.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع عدد حالات الإعدام في إيران عام 2023 بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام السابق له 2022، ليبلغ 834 شخصا.

 جاء ذلك في تقرير أعدته منظمتا "حقوق الإنسان في إيران" مقرها النرويج، و"معا لمناهضة عقوبة الإعدام" مقرها باريس، ونشرتها الثلاثاء.

 وأفاد التقرير أن 471 من إجمالي الرقم المذكور تم اقتيادهم إلى حبل المشنقة لارتكابهم جرائم تتعلق بالمخدرات.

 وأضاف أن 8 شاركوا في الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني (22 عاما)، فيما لم يذكر معلومات عن الجرائم التي أُعدم بسببها المتبقين.

 وفي 16 أيلول 2022 اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني بعد 3 أيام على توقيفها لدى الشرطة المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

 وأشار أن من بين الذين تم إعدامهم 22 سيدة، لافتا إلى زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في الأماكن العامة.

 وذكر التقرير أن 582 شخصا على الأقل كان قد تم إعدامهم في إيران خلال عام 2022.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:03 | 2024-03-05
15:00 | 2024-03-05
14:40 | 2024-03-05
14:31 | 2024-03-05
14:19 | 2024-03-05
14:15 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24