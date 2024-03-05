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عربي-دولي

كيف علّق مالك شركة "إكس" على عطل "فيسبوك" و"انستغرام"؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 11:44
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سخر مالك منصة "إكس" إيلون ماسك من العطل المفاجىء الذي ضرب منصات "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" على مستوى العالم.
وكتب ماسك على حسابه في منصة "إكس": "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".
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وفي جديد العطل الذي أصاب تطبيقات "ميتا"، عاد "فيسبوك" إلى العمل لدى بعض المستخدمين، بينما تطبيق "انستغرام" لا يزال متوقّفاً.
 
 
 

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