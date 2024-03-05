سخر مالك منصة "إكس" إيلون ماسك من العطل المفاجىء الذي ضرب منصات "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" على مستوى العالم.

وكتب ماسك على حسابه في منصة "إكس": "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".

Advertisement

وفي جديد العطل الذي أصاب تطبيقات "ميتا"، عاد "فيسبوك" إلى العمل لدى بعض المستخدمين، بينما تطبيق "انستغرام" لا يزال متوقّفاً.