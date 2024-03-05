Advertisement

عربي-دولي

ترامب.. لو كنت رئيساً هذا ما أفعله في حرب غزة

Lebanon 24
05-03-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1171793-638452620874544977.jpg
Doc-P-1171793-638452620874544977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إن هجوم حماس في 7 تشرين الأول وكذلك الحرب اللاحقة التي تشنها إسرائيل ضد الحركة في غزة لم تكن لتحدث أبدا لو كان لا يزال في البيت الأبيض.

 وأضاف ترامب خلال مقابلة صحفية: "لم يكن هذا ليحدث أبدا لو كنت رئيساً، أنا أضمن لك ذلك. لقد فعلوا ذلك لأنهم لا يكنون أي احترام لجو بايدن".

 وعندما سُئل عما إذا كان بايدن بصدد "التخلي عن إسرائيل"، أجاب ترامب: "أعتقد ذلك".

وتستعر المنافسة بين ترامب وبايدن قبيل بدء سباق الوصول مجددا للبيت الأبيض.

 ويستغل ترامب الوضع المأساوي الذي تسببت به حرب غزة للتدليل على فشل بايدن في التعاطي مع الحرب ووضع حد لها.

( سكاي نيوز)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:03 | 2024-03-05
15:00 | 2024-03-05
14:40 | 2024-03-05
14:31 | 2024-03-05
14:19 | 2024-03-05
14:15 | 2024-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24