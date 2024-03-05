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عربي-دولي

ماكرون: الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة يتعارض مع القانون الدولي

Lebanon 24
05-03-2024 | 12:13
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إعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً الى أن "بدء مثل هذه المناقشة سيضعف أوروبا".
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وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية التشيك، قال ماكرون ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تدعم فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة ولو جزئيا لتمويل أوكرانيا: "نحن لا ندعم الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي، يبدو لي أن بدء مثل هذه المناقشات سيضعف أوروبا، حيث توجد هذه الأصول".
 
وأضاف: "عندما ندافع عن سيادة القانون، يجب أن نستمر حتى النهاية".

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