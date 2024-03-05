ماكرون: الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة يتعارض مع القانون الدولي

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إعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاستيلاء على أصول روسيا المجمدة في الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل أوكرانيا يتعارض مع القانون الدولي، مشيراً الى أن "بدء مثل هذه المناقشة سيضعف أوروبا".وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جمهورية التشيك، قال ماكرون ردا على سؤال حول ما إذا كانت فرنسا تدعم فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة ولو جزئيا لتمويل أوكرانيا: "نحن لا ندعم الإجراءات التي تتعارض مع القانون الدولي، يبدو لي أن بدء مثل هذه المناقشات سيضعف أوروبا، حيث توجد هذه الأصول".