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عربي-دولي

هل سينتقل هالاند إلى ريال مدريد ؟

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:00
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أكد مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند أنه "لا نعرف ما يخبئه المستقبل لنا، لكن أنا سعيد حقا في مانشستر سيتي، وأركز على أدائي"، وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وتظهر شائعات حول الاهتمام المفترض من ريال مدريد، على وجه الخصوص، بانتظام في وسائل الإعلام البريطانية فيما يتعلق بالمهاجم البالغ من العمر 23 عاما وصاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 والمرتبط مع مان سيتي بعقد حتى عام 2027.

وقال هالاند في مؤتمر صحفي عشية مواجهة مان سيتي وكوبنهاغن الدنماركي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "أنا سعيد حقا في مانشستر سيتي، خاصة مع الأشخاص من حولي: المدرب، المسؤول، مجلس الإدارة، المجموعة المذهلة من اللاعبين.. أنا سعيد حقا".

 وأضاف ردا على الصحفيين بشأن مستقبله وأنباء انتقاله المحتمل لريال مدريد "إذا قلت ذلك الآن، فمن المحتمل أن يتصدر عناوين الأخبار.. لا نعرف ما يخبئه المستقبل ولكنني سعيد ويمكنكم كتابته، ولكن عليكم أيضا كتابة كل ما قلته من قبل".

 وعندما سئل عن المناقشات المحتملة حول تمديد عقده مع مان سيتي، أجاب المهاجم النرويجي "أركز بشكل أساسي على الملعب، هناك الكثير من المباريات، قبل يومين كان الديربي، الآن دوري أبطال أوروبا، الأحد سنواجه ليفربول. أعتقد أنني يجب أن أركز على ذلك، لا أعتقد أنني بحاجة إلى التركيز على أي شيء آخر في الوقت الحالي".

( روسيا اليوم)
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