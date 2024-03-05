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عربي-دولي

رئيس البرازيل يرفع علم فلسطين في افتتاح مؤتمر وطني ببلاده

Lebanon 24
05-03-2024 | 13:40
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رفع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، العلم الفلسطيني خلال فعالية حضرها، دعما لغزة التي تتعرض لهجمات إسرائيلية.

 وجدد الرئيس البرازيلي، الثلاثاء، دعمه لفلسطين في افتتاحه المؤتمر الثقافي الوطني الرابع في العاصمة برازيليا وسط حضور جماهيري واسع.

 وأوضح دا سيفا أنه تعرض لانتقادات كثيرة لطرحه ما يجري في فلسطين أمام الرأي العام، مؤكدا أن الوقت سيظهر أنه على حق.

 وأكد أن الشعب الفلسطيني لديه الحق في الحياة الكريمة والحق في إقامة دولته المستقلة.

 وذكر أن الهجوم الإسرائيلي على المدنيين خلال انتظارهم المساعدات الإنسانية في غزة هو أحد "أكثر الهجمات دموية" التي نفذتها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)
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