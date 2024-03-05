استثمر 3 آلاف وربح 33 مليون دولار.. هذه قصته!

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كشف حساب تتبع شبكة سلاسل الكتل للعملات المشفرة "Look on Chain" على منصة "إكس"، أن أحد المستثمرين حقق أرباحاً ورقية خيالية تجاوزت 11000 ضعف حجم الاستثمار الأساسي، بعد شرائه لعملة مشفرة هزلية تدعى "PEPE".أنفق هذا الرجل 3000 دولار فقط لشراء 4.9 تريليون دولار من العملة المشفرة الميمية PEPE قبل أقل من عام، إلا أن استثماره تحول إلى ثروة هائلة بلغت قيمتها 32.8 مليون دولار حالياً.وباع 760 مليار PEPE بقيمة 2 مليون دولار، ويمتلك حالياً 4.15 تريليون دولار PEPE أي 30.8 مليون دولار، وهو المالك الثالث عشر للعملة المشفرة.وإجمالي أرباحه من العملة المشفرة والتي تفوق أداءها بصورة كبيرة على بيتكوين خلال الشهر الماضي بلغ 32.8 مليون دولار تقريباً، أي مكسب قدره 11.077 ضعف حجم استثماره الأساسي، بعدما ارتفعت PEPE بنسبة 690% خلال أخر 30 يوماً فقط. (العربية)