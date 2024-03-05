وزير الخارجية السعودية: نرفض أيّ تهجير للفلسطينيين من غزة

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أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشدداً على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.وأضاف أن هناك تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، مشيراً إلى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين.وقال إن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتاً إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي.كذلك أكد ضرورة مساءلة المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.إلى ذلك شدد على دعم وكالة الأونروا محذراً من محاولات إلغاء دورها المهم، مشيراً إلى أن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.ودعا الدول التي علقت دعمها للأونروا إلى العدول عن قرارها. (العربية)