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عربي-دولي

أميركا: نعتقد أن الأوكرانيين يمتلكون "خطة للانتصار في الحرب"

Lebanon 24
05-03-2024 | 15:00
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زعمت الخارجية الأميركية أنها على ثقة بأن القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك "خطة للانتصار" في النزاع مع روسيا، مضيفة أن الجانب الأمريكي ينتظر نتائج منها.

 وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء: "نعتقد أن أوكرانيا تمتلك خطة لتحقيق الانتصارات في ميدان القتال"، على حد قوله.

 وتابع قائلا: "نحن على ثقة بأن لديهم عددا من المفاجآت. ونحن ننتظر النتائج بفارغ الصبر".

ولم يحدد ميلر ما هي النتائج التي تنتظرها الإدارة الأمريكية أو ما هي طبيعة "المفاجآت" المفترضة.

 واكتفى بالقول إن أوكرانيا "حققت انتصارات كبيرة في ميدان القتال في وقت سابق".

 وأقرت كييف ومسؤولون غربيون سابقا بفشل الهجوم المضاد.

  ( روسيا اليوم)

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