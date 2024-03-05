الحوثيون يستهدفون مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون عن "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أميركيتين في البحر الأحمر بصواريخ بحرية وطائرات مسيّرة".



وشددت الجماعة في بيان على أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة". (روسيا اليوم)

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