من بيروت... ماذا أعلن قيادي في "حماس" عن المفاوضات؟

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أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن لا تبادل للأسرى إلا بعد إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار.وقال حمدان إن الحركة شددت في المفاوضات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة خلال اليومين الماضيين على شروطها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.كما أوضح في مؤتمر صحافي عقده في بيروت أن هذه الشروط تتمثل في "الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة النازحين إلى مناطقهم وتقديم المساعدات الكافية".وأشار إلى أن إسرائيل "لا تزال تمارس نفس ألاعيب وأساليب المماطلة في التعامل مع المبادرات المقترحة".وأضاف حمدان أن إسرائيل "تواصل، مع المفاوضات، المجازر والتجويع لسكان غزة وتستخدم ذلك ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني".إلى ذلك قال إن ما فشلت إسرائيل في تحقيقه في الحرب لن تحصل عليه على طاولة المفاوضات، مشددا على أن "أمن وسلامة شعبنا لن يتحققا إلا بوقف دائم لإطلاق النار". (العربية)