أردوغان: نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بدعم غربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب "إبادة جماعية صارخة" ضد الشعب الفلسطيني "بدعم غير محدود" من الغرب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان متحدثا عن الحرب على غزة إلى أن العالم يشهد منذ 151 يومًا "واحدا من أكبر الأعمال الوحشية في المئة عام الماضية".

وشدد على أن "نتنياهو وشركاؤه في القتل سيحاسبون أمام القانون والضمير الإنساني عن كل قطرة دم أراقوها".

وأكد الرئيس التركي أن "السبيل الوحيد للسلام الدائم يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيًا على حدود عام 1987، وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى أن أكبر العقبات أمام الحل "تصرفات مغتصبي الأراضي الذين يطلق عليهم المستوطنون الذين يسرقون أراضي الفلسطينيين".

وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء "الدعاية الإسرائيلية الرامية لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر الكذب والافتراء".

وقال: "بات من الواضح تماما أنه ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية فلن يسود السلام في الشرق الأوسط".

وأكد وجود حاجة إلى سلام عادل فلسطيني إسرائيلي مع ضمانات "بدلًا من جهود السلام اللفظية".

وشدد على استعداد تركيا لتحمل المسؤولية في إطار آلية ضامنين، وأنها ستواصل جهودها في هذا الصدد.

وبيّن أن مطالب السياسيين الإسرائيليين "المتطرفين" بتقييد دخول المسلمين إلى الحرم الشريف (الأقصى) "هذيان بكل معنى الكلمة".

( الاناضول)