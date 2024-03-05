معهد الفلك يُحدّد أول أيام شهر رمضان في هذا البلد العربيّ

أعلن معهد البحوث الفلكية أن الاثنين المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر.



وصرح رئيس المعهد جاد القاضي بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس فإن هلال رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11 صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة وبذلك تكون غرة شهر رمضـان فلكيا يوم الاثنين المقبل. (العربية)

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