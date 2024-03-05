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عربي-دولي

روسيا تعلن اعتراض 3 طائرات عسكرية فرنسية في البحر الأسود

Lebanon 24
05-03-2024 | 18:57
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أقلعت مقاتلة روسية لاعتراض ثلاث طائرات حربية فرنسية كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود، بحسب وزارة الدفاع الروسية، وهي حادثة نفتها باريس.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرات العسكرية الأجنبية ادراجها"، مشيرة إلى أنها "طائرتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع تابعة للجيش الفرنسي.
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وأضافت الوزارة أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى المطار الذي أقلعت منه، ولم يحدث أي انتهاك لحدود الدولة الروسية، في ظل توترات بين باريس والكرملين.

وأكد مصدر عسكري فرنسي لوكالة "فرانس برس" أن "المهمة الجوية تمّت وفقاً لشروط الملاحة في المجال الدولي. ولم تقع أي حادثة".
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