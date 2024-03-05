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عربي-دولي

الجيش الأميركي: أسقطنا صاروخاً و3 طائرات مسيرة انطلقت من اليمن

Lebanon 24
05-03-2024 | 19:30
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قالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية "سنتكوم" إن القوات الأميركية أسقطت، يوم أمس الثلاثاء، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن وثلاث طائرات مسيرة ملغومة انطلقت من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه السفينة الأميركية "كارني في البحر الأحمر.
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وأضافت القيادة في بيان أن القوات الأميركية دمرت في وقت لاحق ثلاثة صواريخ مضادة للسفن وثلاث زوارق مسيرة في إطار الدفاع عن النفس.
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