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عربي-دولي

ترامب يفوز بـ"الثلاثاء الأسود".. هذه الولايات اعطته صوتها

Lebanon 24
05-03-2024 | 22:37
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فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإحدى عشرة ولاية بينها تكساس في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، وفق ما أفادت شبكات تلفزيونية أميركية، مع بدء ظهور نتائج انتخابات "الثلاثاء الكبير" التي تشمل 15 ولاية لنيل ترشيح الحزب للرئاسة، وهي: 
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الأباما
أركنسو
ماين
نورث كارولاينا
أوكلاهوما
تينيسي
تكساس
فيرجينيا
مينيسوتا
ماساتشوستس
كولورادو
وأعرب ترامب من على منصته "تروث سوشال" عن شكره للولايات التي فاز بها، بينما كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية في ولايات الثلاثاء الكبير الأخرى.

هيلي تتعثر في الانتخابات التمهيدية
ولم تتمكن منافسة ترامب، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، من عرقلة تقدمه القوي لنيل الترشيح، لكنها حتى الآن ترفض الانسحاب من السباق.

بايدن يفوز مع الديمقراطيين
وعلى الجانب الديموقراطي حصد بايدن الفوز في 5 ولايات، وفق ما أعلنت شبكات أميركية.

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