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تشيلي تستبعد إسرائيل من أكبر معرض طيران في أميركا اللاتينية

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:10
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أعلنت تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية، الذي سيعقد في سانتياغو خلال شهر نيسان المقبل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية: "بقرار من الحكومة، فإن نسخة 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء المقرر عقدها بين 9 و14 نيسان، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".
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ولم يعلن البيان سببا لذلك، لكن حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريتش انتقدت ما وصفه بـ"رد إسرائيل غير المتناسب" على هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حماس.

وقال السفير الإسرائيلي في تشيلي جيل أرتزيلي لـ"فرانس برس"، إن سانتياغو لم تتصل به لإبلاغه باستبعاد إسرائيل من المعرض.

وأضاف: "لا يمكننا القول إننا فوجئنا من عقيدة حكومة تشيلي تجاه إسرائيل".

وكانت تشيلي، الدولة التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، استدعت سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.
المصدر: سكاي
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