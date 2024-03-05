15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تشيلي تستبعد إسرائيل من أكبر معرض طيران في أميركا اللاتينية
Lebanon 24
05-03-2024
|
23:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت تشيلي استبعاد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية، الذي سيعقد في سانتياغو خلال شهر نيسان المقبل.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية: "بقرار من الحكومة، فإن نسخة 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء المقرر عقدها بين 9 و14 نيسان، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".
Advertisement
ولم يعلن البيان سببا لذلك، لكن حكومة الرئيس اليساري غابرييل بوريتش انتقدت ما وصفه بـ"رد إسرائيل غير المتناسب" على هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حماس.
وقال السفير الإسرائيلي في تشيلي جيل أرتزيلي لـ"فرانس برس"، إن سانتياغو لم تتصل به لإبلاغه باستبعاد إسرائيل من المعرض.
وأضاف: "لا يمكننا القول إننا فوجئنا من عقيدة حكومة تشيلي تجاه إسرائيل".
وكانت تشيلي، الدولة التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، استدعت سفيرها لدى إسرائيل في أواخر أكتوبر للاحتجاج على "الانتهاكات الإسرائيلية غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي" في غزة.
المصدر: سكاي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
Lebanon 24
فنان لبناني شهير يتزوج على زوجته.. ومُفاجأة بهوية العروس!
01:44 | 2024-03-05
05/03/2024 01:44:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... أسد حرّ طليق في الشوارع!
12:53 | 2024-03-05
05/03/2024 12:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا ما حصل في سماء الشوف قبل قليل
12:40 | 2024-03-05
05/03/2024 12:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وأخيرا زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا.. إليكم التفاصيل
03:31 | 2024-03-05
05/03/2024 03:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
Lebanon 24
سيناريو مرعب.. هكذا سينتهي العالم
08:00 | 2024-03-05
05/03/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:25 | 2024-03-06
"سنواصل التفاوض"... بيان من حماس بشأن "اتفاق وقف إطلاق النار" في غزة
00:18 | 2024-03-06
ابن أغنى رجل في آسيا.. "عريس القرن" هذا سبب وزنه الزائد
23:54 | 2024-03-05
عبر أجهزة اتصالات لا سلكية... "أوامر" لسفينة قرب اليمن بتغيير مسارها
23:45 | 2024-03-05
أردوغان: المستوطنون عقبة أمام حل القضية الفلسطينية
23:45 | 2024-03-05
وزير خارجية هنغاريا: "الناتو" ملتزم بقراره عدم التدخل في نزاع أوكرانيا
23:31 | 2024-03-05
إيطاليا تحتجز سفينة خيرية خاضت نزاعا بحريا مع ليبيا
فيديو
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
التقط صورا تذكارية في عزاء والده.. نجل الفنان الشهير يتعرّض لهجوم عنيف (فيديو)
04:04 | 2024-03-05
06/03/2024 07:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
Lebanon 24
لردع الصين.. سلاح الجو الأميركي يطور "الخفاش الشبح"
13:47 | 2024-03-03
06/03/2024 07:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجآت حول وفاة حلمي بكر.. معلومات خطيرة يجب أن تصل للجهات الأمنية! (فيديو)
03:16 | 2024-03-02
06/03/2024 07:43:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24