بسبب أرملة نافالني.. زوجة زيلينسكي تتخلى عن حدث مهم

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رفضت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا، دعوة من البيت الأبيض لحضور خطاب حالة الاتحاد، الذي سيلقيه الرئيس جو بايدن، الخميس، وفق صحيفة "واشنطن بوست".وقالت الصحيفة إن زوجة الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، إذ رفضت الدعوة، "تخلت عن حدث مهم حيث سيتم تسليط الضوء على بلدها الذي مزقته الحرب".وكان القصد من الدعوة، وفق الصحيفة، هو جلوس السيدة الأولى جيل بايدن بالقرب من زيلينسكا ويوليا نافالنايا، أرملة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، وفقا لمسؤولين مطلعين على الترتيبات.ومن شأن صورة المرأتين، وكل منهما، رمز لمقاومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن توفر خلفية قوية لخطاب الرئيس بايدن.لكن الوجود المحتمل لنافالنايا سبب انزعاجًا للأوكرانيين، حسبما قال أشخاص مطلعون على مداولات كييف، تقول الصحيفة، التي لم تذكر هوياتهم.يذكر أن موقف نافالني حيال أوكرانيا تطور لاحقًا، حيث أبدى دعمه لحدودها المعترف بها دوليًا في عام 1991 "إلا أن العديد من الأوكرانيين ينظرون إليه على أنه لا يتماشى مع أهداف كييف" تقول الصحيفة الأميركية.ولفت مصدر مسؤول في البيت الأبيض، في حديث للصحيفة، دون الكشف عن هويته، إلى أن قرار زيلينسكا ربما كان بسبب "تضارب المواعيد"، وأحال الصحيفة إلى مكتب السيدة الأوكرانية الأولى، الذي لم يرد على طلب للتعليق.ولزوجة الرئيس الأوكراني نشاطات مكثفة ترمي من خلالها إلى دعم قضية بلادها، ضد محاولات روسيا طمس حقيقة الصراع، وقد سافرت لعدة عواصم أوروبية، كما رافقت زوجها خلال بعض زياراته لواشنطن.وجاءت زيلينسكا، ضمن قائمة "فاينانشال تايمز"، للنساء الأكثر تأثيراً لعام 2023، ووصفت الصحيفة السيدة الأوكرانية الأولى، بأنها مثل زوجها، رمز عالمي للمرونة والنضال من أجل الحرية" كما أثنت على عملها الذي يسلط الضوء على معاناة وترحيل الأطفال الأوكرانيين من قبل روسيا.