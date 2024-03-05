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مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ: حان الوقت لانسحاب هالي والالتفاف حول ترامب

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:27
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أكد المرشح الجمهوري جون روست أن الرئيس السابق دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في الانتخابات القادمة، داعيا نيكي هالي للانسحاب من السباق الانتخابي.

وقال روست: "دونالد ترامب هو زعيم الحزب الجمهوري، كان على نيكي هالي أن تنسحب منذ وقت طويل حتى نتمكن من الاتحاد حول الرئيس ترامب وهزيمة جو بايدن في نوفمبر".
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وفقا لنتائج فرز الأصوات الأولية في إطار "الثلاثاء الكبير"، تتوقع وسائل الإعلام الأميركية انتصارا لترامب في الغالبية العظمى من الولايات.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني 2024، ويترشح دونالد ترامب والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي عن الحزب الجمهوري.

كما صرح الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن بأنه ينوي إعادة ترشيح نفسه عن الحزب الديمقراطي. (RT)

 
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