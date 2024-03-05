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أردوغان: المستوطنون عقبة أمام حل القضية الفلسطينية

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:45
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن المستوطنين الإسرائيليين يُشكلون عقبة أساسية أمام حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب "إبادة جماعية صارخة" ضد الشعب الفلسطيني "بدعم غير محدود" من الغرب.
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وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة أنقرة: "ممارسات الغاصبين الذين يُسمون مستوطنين، والذين غزوا وسرقوا الأراضي التي يملكها في الواقع الفلسطينيون، يُشكلون إحدى العقبات الأساسية أمام الحل".

وطالب الرئيس التركي، اليمين الإسرائيلي المتطرف بعدم منع وصول المصلين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، مضيفاً: "ننقل إلى السلطات المختصة رسالتنا بتجنب الاستفزازات مع اقتراب حلول شهر رمضان.. طلبات السياسيين الإسرائيليين الراديكاليين لتقييد دخول المسلمين إلى الحرم القدسي عبثية كلياً.. تداعيات قرار كهذا ستكون بالتأكيد خطرة".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان "كما في السنوات السابقة".

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