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عربي-دولي

وزير خارجية هنغاريا: "الناتو" ملتزم بقراره عدم التدخل في نزاع أوكرانيا

Lebanon 24
05-03-2024 | 23:45
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أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أن "الناتو" لا يزال ملتزما بقراره عدم التدخل في نزاع أوكرانيا، وأن ألمانيا وفرنسا لم تطلبا إعادة النظر في هذا القرار.
وقال سيارتو: "لم يشكك أحد في هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل عامين، وينص على أن "الناتو" ليس طرفا في النزاع".
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ولفت سيارتو إلى أنه "يجب الالتزام بهذا القرار لأنه تم اتخاذه بالإجماع وخلال العامين الماضيين لم يعترض أحد عليه، لا الألمان ولا الفرنسيون ولم يطلبا إعادة النظر فيه".
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في أكثر من مناسبة بأن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب".
ووفقا له، بحث زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى إجماع على ذلك بعد". (RT)
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