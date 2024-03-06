ابن أغنى رجل في آسيا.. "عريس القرن" هذا سبب وزنه الزائد

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شغل "زفاف القرن" الذي يمتد لـ5 أشهر الجميع في الهند وحول العالم بكل تفاصيله، من حضور مشاهير الكوكب إلى أزياء الزفاف والمدعوين وقوائم الطعام وغيرها، وبطبيعة الحال يحظى العريس أنانت أمباني (28 عاماً) نجل أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، وخطيبته راديكا ميرشانت (29 عاماً) بالاهتمام الأكبر.قصته مع البدانةفقد لفت أنانت أمباني أنظار الجميع بأمواله قطعا التي ينفق منها على الزفاف الأسطوري ثم بوزنه الزائد.وقبل أن يغزو وسائل التواصل بحفل الزفاف الأسطوري، كان قد اكتسب شهرة واسعة أيضا بشأن قصته مع البدانة خاصة بعد ظهوره في مناسبات عامة كابن أغنى رجل في آسيا.فقد 238 رطلاًفقبل عشر سنوات، بدأ أنانت صاحب الـ28 عامًا، لأول مرة تطبيق نظام غذائي صحي يهدف لإنقاص الوزن واستطاع آنذاك أن يفقد 238 رطلًا، وهو التحول الذي استطاع الحفاظ على نتائجه لسنوات قبل أن يبدأ في اكتساب الوزن مرة ثانية.فبعد أن عانى من السمنة معظم حياته، اتخذ أنانت قرارًا بإنقاص وزنه في عام 2014، من أجل تحقيق بنية بدنية جديدة بحلول عيد ميلاده الحادي والعشرين.وبعد 18 شهرًا من العمل الشاق والتفاني، شارك الملياردير فقدان وزنه المثير للإعجاب في عام 2016، حيث فقد بالفعل 238 رطلًا.استعان بمدرب المشاهيروللقيام بذلك، استعان بمدرب المشاهير فينود تشانا الذي عمل مع نجوم بوليوود مثل جون أبراهام وأيوشمان كورانا، لمساعدته على فقدان الوزن ومحاولة الحفاظ عليه.لكن كان أكبر عائق أمام أنانت لعدم فقدان الوزن هو عدم ممارسة الرياضة وعاداته الغذائية السيئة، مما أدى إلى إصابته بالخمول الشديد.بدأ المدرب الشخصي روتين اللياقة البدنية لأنانت ببطء، بتعديل أسلوب حياته من خلال تمارين منخفضة الشدة المشي لمدة 30 دقيقة، انتهى الأمر بأنانت بقضاء حوالي خمس إلى ست ساعات من يومه في ممارسة التمارين الرياضية، والتي تضمنت مزيجًا من اليوغا وتدريبات حمل الأثقال والتدريبات الوظيفية.وفي عام 2016 قال فينود في تصريحات صحافية إن الوزن النهائي لأنانت كان 88 كلغ، مضيفًا أنه على الرغم من أن الأمر استغرق وقتًا، فقد تم تصميم الخطة لتكون إصلاحًا شاملًا لأسلوب الحياة حتى يتمكن من الحفاظ على الوزن.نظامه الغذائي ومعاناته من الربووأوضح أن النظام الغذائي لأنانت كان يعتمد على تناول وجبات غنية بالألياف، وقليلة الكربوهيدرات، ومليئة بالبروتين، بمتوسط يتراوح بين 1300 و1500 سعرة حرارية يوميًا.ورغم أن أنانت يعاني من الربو المزمن إلا أنه حافظ على وزنه لسنوات عديدة، حيث أظهر لياقته البدنية في عدد من الأحداث المختلفة في الهند.مع ذلك، بعد ظهور لقطات من عيد ميلاد صديقته راديكا في تشرين الأول 2020، لاحظ الناس تغيرًا كبيرًا في لياقته البدنية في الفيديو المسرب.واستعاد الملياردير الهندي وزنه مرة أخرى خلال حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وانتهى به الأمر بالتراجع عن دائرة الضوء نتيجة لذلك. (العربية)