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عربي-دولي

هدنة رمضان.. معلومات جديدة عن محادثات القاهرة

Lebanon 24
06-03-2024 | 00:41
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تكشفت معلومات جديدة مع تمديد المباحثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة منذ يومين بين وفد من حركة حماس والوسطاء الإقليميين، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

فقد أوضحت مصادر للعربية/الحدث اليوم الأربعاء، أن الوسطاء (المصريين والقطريين) يحاولون حالياً التوصل إلى هدنة إنسانية على أقل تقدير في الأسبوع الأول لرمضان.
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تكثيف المساعدات
كما يعملون على ادخال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى القطاع المحاصر، ابتداء من يوم الأحد، واقناع إسرائيل بالموافقة على زيادة دخول المساعدات قبل رمضان

إلى ذلك، أفادت المصادر أن إسرائيل ستقدم ردها على مطالب حماس إلى الوسطاء خلال الساعات المقبلة.

وكشفت أن الوسيط القطري والمصري بعثا رسالة إلى تل أبيب تؤكد رفضهما لأي تحرك عسكري في مدينة رفح جنوب القطاع أو استمرار إطلاق النار خلال شهر رمضان

كما أوضحت أن حماس طالبت بتحديد إطار زمني لرد إسرائيل على مطالبها ووضع جدوال زمني لانهاء المفاوضات .وبينت أن تعنت تل أبيب وراء تأخر الوصول إلى صيغة تفاهم.

"أبدينا مرونة"

وتطالب حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، فضلا عن عودة النازحين إلى شمال القطاع، وتكثيف إدخال المساعدات، مؤكدة أنها أبدت ليونة خلال المباحثات.

كما تعتبر أن إسرائيل تتهرب من بعض الاستحقاقات خاصة الوقف الدائم لإطلاق النار.

وكانت المباحثات تعثرت أمس الثلاثاء وواجهت صعابا جمة، بحسب ما أكدت معلومات العربية/الحدث، إلا أن الحركة أوضحت أنها ستتواصل اليوم أيضاً.

يذكر أن آخر اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين كان عقد في أواخر تشرين الثاني الفائت، وأفضى حينها إلى الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين ممن احتجزتهم حماس يوم السابع من تشرين الأول ، مقابل إطلاق سراح نحو 240 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

في حين لا يزال 130 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية. (العربية)


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