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الحزب الجمهوري: سياسات بايدن "فشلت فشلاً ذريعاًً"

Lebanon 24
06-03-2024 | 00:44
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اعتبرت ممثلة الحزب الجمهوري كاثلين وين، المرشحة للكونغرس الأميركي عن ولاية أريزونا، أن سياسات الرئيس الحالي بايدن فشلت فشلا ذريعا بينما أثبتت الخطوات التي اتخذها سلفه ترامب فعاليتها.

وأضافت: "يمكنك أن تحب دونالد ترامب أو تكرهه، لكن سياساته نجحت. لم نكن لنعرف هذا لو لم تفشل سياسات بايدن فشلا ذريعا. الأمر لا يتعلق بالشخصيات أو السياسة بل بالنجاح أو عدمه، ودونالد ترامب قد نجح".
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وأعربت عن ثقتها بأنه في ظل رئيس ديمقراطي لم يتمكن المواطن الأميركي العادي من تحقيق رفاهيته، وهو ما لا يمكن قوله عن عهد ترامب. 

واستنادا إلى نتائج فرز الأصوات الأولية بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي أجريت أمس الثلاثاء، تتوقع وسائل إعلام أميركية فوز ترامب في الغالبية العظمى من الولايات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 2024.
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