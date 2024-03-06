بعد مسيرة مؤيدة للفلسطينيين أمام ملعب الإمارات... جدل يطال أرسنال

شهدت مباراة أرسنال وتوتنهام في بطولة دوري كرة القدم الإنكليزي للسيدات، توترات كبيرة بعدما تظاهرت مجموعة داعمة للفلسطينيين أمام ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، مما أثار انتقادات كبيرة من مشجعين يهود شعروا بالخوف من حضور المباراة حرصا على سلامتهم.

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وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية، إلى أن إحدى المشجعات قالت إنها شعرت "بالخيانة" بعدما رأت المظاهرة المناهضة لإسرائيل خارج ملعب الإمارات، فيما قرر نحو 20 مشجعا المغادرة من أمام الملعب دون حضور اللقاء، اعتقادا منهم بأن "سلامتهم تعرضت للخطر بسبب عدم قيام موظفي الأمن بتقليص الاحتجاج".

ونظمت منظمة تحمل اسم "كرة القدم من أجل فلسطين" مظاهرة لرفض الحرب الدائرة في قطاع غزة، وظهرت لافتات داعمة للفلسطينيين ومناهضة لرعاة للنادي الإنكليزي الكبير.

وقال أحد المشجعين اليهود الذين وصلوا الملعب قبل أكثر من ساعتين على انطلاق اللقاء، لغارديان، إن المتظاهرين كانوا يحتجون بالفعل بالقرب من تمثال "تييري هنري" أمام ملعب الإمارات، مشيرا إلى أنه كانت هناك عمليات فحص حقائب وتفتيش أمني في عدة مواقع قبل الوصول إلى البوابات المؤدية إلى مدرجات الملعب.

كما لفت مشجعون إلى أنهم كانوا قد "نبهوا" إدارة أرسنال بشأن المظاهرة، وتم إبلاغهم بأن النادي سيحاول إبقاء الاحتجاجات "بعيدة عن المشجعين"، وأن "سلامتهم لها أولوية قصوى، وأن الأمن سيكون بالمرصاد لأي رسائل سياسية أو تحريضية".

يشار إلى أن المظاهرة اتسمت بالسلمية ولم ترد تقارير عن أي أعمال عنف وقعت خلالها.

وتدعو منظمة "كرة القدم من أجل فلسطين" التي نظمت الاحتجاج، إلى إنهاء صفقات الرعاية مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، وطرد إسرائيل من الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، حتى الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في الحرب الدائرة حاليا في غزة، بجانب "إنهاء الاحتلال".

ورد النادي في بيان على الأحداث، وجاء فيه أن "سلامة جميع المشجعين الذين يحضرون مبارياتنا لها أولوية قصوى. عملنا مع الشرطة قبل مباراة الأحد، للتأكد من وجود خطة يمكن تطبيقها لتقليل تأثير المظاهرات إلى الحد الأدنى".

وتابع: "التجمع حدث في مكان عام خارج ملعب الإمارات، وليس من اختصاصنا وقف الاحتجاجات في الأماكن العامة. تعامل موظفونا مع الحالات التي تم فيها العثور على مواد محظورة داخل الملعب".

وفاز أرسنال بهدف نظيف ضد توتنهام سجلته اللاعبة أليسيا روسو مطلع الشوط الثاني، ليصل الفريق إلى 34 نقطة من 15 مباراة، خلف المتصدر تشيلسي بثلاث نقاط.

وكانت الحرب قد اندلعت إثر هجوم نفذته الأخيرة في السابع من أكتوبر، على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس بعد الهجوم، وبدأت قصفا مدمرا على قطاع غزة أُتبع بعمليات برية، مما تسبّب في مقتل 30631 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع. (RT)