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عربي-دولي

حرب غزة تضرب بشركة عملاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

Lebanon 24
06-03-2024 | 01:36
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كشفت مجموعة "الشايع" الكويتية أنها بدأت تسريح نحو ألفي موظف في فروعها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على خلفية حملات المقاطعة لمنتجاتها احتجاجا على حرب غزة.


وأوضحت عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج، صاحبة امتياز "ستاربكس" وعلامات "اتش أند إم" و"أمريكان إيغل"، أنها تعتزم شطب 2000 وظيفة بعد تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين على خلفية حرب غزة.
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وقالت المجموعة: "نتيجة لظروف التداول الصعبة المستمرة على مدى الأشهر الستة الماضية، اتخذنا القرار المحزن والصعب للغاية لتقليل عدد الزملاء في متاجر ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
 
وأضافت الشركة أنها ستضمن تقديم الدعم اللازم للزملاء الذين يغادرون العمل وعائلاتهم.
وتستهدف عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد، تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في "الشايع"، البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع "ستاربكس" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمتلك سلسلة مقاهي "ستاربكس" أكثر من 1900 متجر في 11 دولة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، ويعمل بها أكثر من 19 ألف شخص.
وسلسلة المقاهي هي واحدة من بين عدة علامات تجارية غربية تتعرض لضغوط من المستهلكين الذين يطالبون الشركات باتخاذ موقف في الحرب على غزة. (RT)
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