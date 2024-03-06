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عربي-دولي

صاعقة تضرب قلب طائرة في الجو.. شاهدوا ماذا حدث (فيديو)

Lebanon 24
06-03-2024 | 03:17
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انتشر مقطع فيديو مذهل على وسائل التواصل الاجتماعي، وثق اللحظة التي ضربت فيها صاعقة طائرة، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار فانكوفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الشاب الذي شارك اللقطات لـCityNews إن ذلك حدث يوم 3 آذار ، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.

وشوهدت الطائرة - التي يبدو أنها تابعة لشركة طيران كندا كانت متجهة إلى مطار هيثرو في لندن - وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن تضربها الصاعقة، وإذا بالسماء تضيء.

غير أن الطائرة أكملت مسارها على ما يبدو دون أن تتأثر.
 
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مرة أو مرتين في السنة
يشار إلى أنه وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، تضرب الصواعق طائرات الركاب بشكل عام "بمعدل مرة أو مرتين في السنة".

لكن الطائرات، بحسب الوكالة، مصممة بمسارات موصلة تمرر الصاعقة عبرها بحيث لا تتضرر الطائرة.

إلا أن وجود الطائرة في الجو يعزز المجال الكهربائي المحيط ويجعله نموذجياً بالنسبة للعواصف الرعدية، ما يسهل تلقي الطائرة للصاعقة التي يعدّ خطرها شديد الندرة. (العربية)

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