جوع ونزوح وعجز طبي.. بالارقام الازمة الانسانية في غزة تتحول الى كارثة

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كتب موقع "الحرة": منذ نحو 5 أشهر، تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، ردا على الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من تشرين الاول الماضي، إلا أن هذه العمليات أدت إلى تدمير معظم أنحاء القطاع الفلسطيني، ونزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وسط أزمة إنسانية قاتلة.وضربت الأزمة الإنسانية مختلف أوجه الحياة في قطاع غزة، وشملت نقصا حادا في الغذاء والماء والدواء.. وفيما يلي بعض الحقائق المهمة عن الأوضاع في قطاع غزة:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 بالمئة من السكان، نزحوا داخل غزة. واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.وكثفت إسرائيل الشهر الماضي، قصفها لمدينة رفح الواقعة جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، حيث يكتظ نحو 1.5 مليون شخص.ومعظم السكان اللذين يعيشون في رفح حاليا نزحوا من منازلهم في شمال القطاع، هربا من الحملة العسكرية التي تقول إسرائيل إنها لن تتوقف حتى تحقق هدفها المتمثل في "القضاء على حماس".قالت منظمة الصحة العالمية، إن معظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى، توقفت عن العمل.وأضافت أنه لا يعمل من هذه المستشفيات جزئيا إلا 12 مستشفى فقط، 6 منها في شمال القطاع و6 في الجنوب، بينما يعمل مستشفى الأمل في خان يونس بالحد الأدنى.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، ريتشارد بيبركورن، الثلاثاء، إن "أكثر من 8 آلاف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج".وأضاف أن "نحو 6 آلاف شخص يحتاجون إلى الخروج من القطاع بسبب إصابات وأمراض مرتبطة بالحرب، في حين يعاني 2000 من السرطان وأمراض مزمنة خطيرة أخرى".وزار فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، الأحد، مستشفيين هما كمال عدوان والعودة في شمال غزة، لتوصيل الإمدادات لأول مرة منذ بدء الأعمال القتالية.ووصف بيبركورن الوضع في مستشفى العودة بأنه "مروع على وجه الخصوص" بسبب تدمير أحد مبانيه.وقال رئيس المكتب الفرعي لمنظمة الصحة العالمية في غزة، أحمد ضاهر: "المستشفيان اللذان زرناهما يمثلان النظام الصحي بوجه عام في غزة، إذ يكافحان من أجل الاستمرار في العمل بكميات صغيرة من المساعدات، مما يجعلهما بالكاد يعملان لخدمة المحتاجين".وتابع: "واجه المستشفيان نقصا في الوقود والطاقة والموظفين المتخصصين. وكان غالبية الأشخاص الذين أُدخلوا إلى المستشفيين يعانون من الصدمة".وقالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن 15 طفلا على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان، شمالي غزة.ورُفضت معظم طلبات منظمة الصحة العالمية لزيارة شمالي غزة في يناير، ولم يسمح بتسهيل سوى 3 طلبات فقط من أصل 16 طلبا. وأضافت المنظمة أنه لم يسمح بتسهيل أي طلبات لتنفيذ مهام تقودها بنفسها في شمال قطاع غزة، الشهر الماضي.أوقفت إسرائيل جميع واردات الغذاء والعقاقير والطاقة والوقود إلى غزة مع بداية الحرب.وسمحت فيما بعد بدخول شحنات المساعدات. لكن منظمات الإغاثة تقول إن التفتيش الأمني وصعوبة التحرك عبر منطقة تدور فيها حرب يعرقلان عملياتها بشدة.وقالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة "مرتفعة للغاية، وأعلى بنحو 3 أمثال مما عليه الوضع في جنوب" القطاع الفلسطيني، حيث تتوفر المزيد من المساعدات.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركيه: "عندما يبدأ الأطفال في الموت جوعا، ينبغي أن يكون ذلك تحذيرا لا مثيل له".وأضاف: "إذا لم يكن ذلك الآن، فمتى يحين الوقت المناسب لبذل قصارى جهدنا وإعلان حالة الطوارئ، وإغراق غزة بالمساعدات التي تحتاجها؟".وقال بيبركورن من منظمة الصحة العالمية، إن "واحدا من كل 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة".وتزايدت الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية، منذ مقتل فلسطينيين كانوا يتجمعون للحصول على المساعدات في غزة الشهر الماضي.وقالت السلطات الصحية في غزة، إن 118 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية في الواقعة التي وصفتها بـ"المذبحة". فيما قالت إسرائيل إن العديد من هؤلاء الأشخاص "تعرضوا للدهس" وتعهدت بإجراء تحقيق.ونفذ الجيش الأميركي أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على سكان غزة، السبت، ويعتزم تنفيذ المزيد.ويُنظر إلى عملية الإنزال الجوي على أنها أحدث دلالة على أن واشنطن بدأت تتخطى الطرق الدبلوماسية مع إسرائيل، التي تشكو الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنها منعت أو قيدت وصول المساعدات. وتنفي إسرائيل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.