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خاص
تقرير لـ "Wall Street Journal": بعيدا عن ساحة المعركة.. حرب داخلية في اسرائيل
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
06-03-2024
|
05:30
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ذكرت صحيفة "Wall Street Journal" الأميركية أنه "خوفًا من انهيار العلاقات بين البيت الأبيض وإسرائيل بسبب الحرب في غزة، خطط بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في حكومته في زمن الحرب، لزيارة واشنطن. وعندما أبلغ غانتس نتنياهو بالرحلة، أثار هذا الأمر غضب الأخير، وقال نتنياهو لغانتس، الذي تحدى رئيس الوزراء والتقى بنائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الاثنين: "هناك رئيس وزراء واحد فقط". ويعكس الحادث التوترات المتزايدة بين القيادة الإسرائيلية في زمن الحرب حيث تتنافس على النفوذ السياسي وتتصاعد الخلافات حول كيفية شن الحرب وتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن. كما ويأتي وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف إطلاق النار بسبب الكارثة الإنسانية داخل غزة، وتزايد الإحباط من قيادة نتنياهو من قبل أهم حليف لإسرائيل، الولايات المتحدة".
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وبحسب الصحيفة، "جاءت خطوة غانتس لمواصلة الرحلة إلى واشنطن بعد أيام من مطالبة العضو الثالث في الحكومة في زمن الحرب، وزير الدفاع يوآف غالانت، الحكومة بتمرير تشريع لتجنيد الرجال اليهود المتشددين في الجيش، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها يمكن أن تطيح بائتلاف نتنياهو الذي يعتمد على حزبين سياسيين متشددين. لطالما كان التنافس بين غانتس ونتنياهو سيد الموقف في السابق، لكنهما وضعا خلافاتهما جانبًا بعد هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حماس والذي أشعل الحرب في غزة لتشكيل حكومة طوارئ. ويشكل الرجلان إلى جانب غالانت حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أعضاء والمسؤولة عن كل القرارات السياسية في زمن الحرب".
وتابعت الصحيفة، "لكل من هؤلاء الرجال الثلاثة طموحاته السياسية الخاصة، حيث تظهر معظم استطلاعات الرأي أن غانتس من المرجح أن يتفوق على نتنياهو إذا أجريت الانتخابات اليوم، وقد بدت شراكتهم في بعض الأحيان موحدة، ويقول المطلعون إنهم عملوا معًا بشكل احترافي، لكن الشقوق تظهر أكثر مع استمرار الحرب. وكان غانتس صريحاً بشأن رغبته في إقالة نتنياهو، حتى من داخل الحكومة، كما وعقد اجتماعات مع قادة الدولة وغيرهم من كبار الشخصيات الأجنبية منذ بداية الحرب، وكان بمثابة مركز منفصل للسلطة في مجلس الوزراء بعد نتنياهو. إن رحلته الحالية إلى واشنطن هي المرة الأولى التي يخطط فيها لعقد اجتماعات رفيعة المستوى دون التنسيق مع نتنياهو، وفقا لمسؤولين إسرائيليين".
وأضافت الصحيفة، "التقى غانتس بهاريس ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن يوم الاثنين، كما واحتمع يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وناقش غانتس وهاريس سبل تحسين الوضع الإنساني في غزة وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى توسيع جهود التطبيع بين إسرائيل والمنطقة، بحسب تصريحات البيت الأبيض ومكتب غانتس، كما ناقشوا الحاجة إلى إزالة حماس من السلطة، وضرورة قيام إسرائيل بوضع خطة إنسانية ذات صدقية قبل القيام بعملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح. وقال آرون ديفيد ميلر، زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي والمفاوض الأميركي السابق في الشرق الأوسط: "من خلال دعوة بيني غانتس إلى البيت الأبيض، ترسل الإدارة إشارة لا لبس فيها عن عدم الرضا عن نتنياهو، ومخاوف من أنه ربما لم يعد الشريك الموثوق الذي يمكن التنبؤ به والذي تحتاجه الولايات المتحدة"."
وبحسب الصحيفة، "قال مايكل بيتون، النائب عن حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس، إن الأخير منزعج من تدهور العلاقة مع واشنطن. وقال إن القرار الأميركي بإسقاط المساعدات الإنسانية جواً على قطاع غزة الأسبوع الماضي أظهر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تنسقان السياسة بشكل صحيح. وأضاف: "لقد أصبح من الملح للغاية إيجاد حل وبناء علاقات مع الشركاء الأميركيين، وغانتس مقبول ومعروف جيدا في واشنطن". وشجب أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قرار غانتس بالذهاب إلى واشنطن باعتباره خطوة سياسية لتقويض الزعيم الإسرائيلي في زمن الحرب. وبالمثل، انتقد نتنياهو قرار غالانت بالدعوة إلى تجنيد الرجال الأرثوذكس المتطرفين باعتباره حيلة قد تؤدي إلى إجراء انتخابات.
المصدر: خاص
خاص
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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