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عربي-دولي
حماس تؤكد: اليوم ستتضح صورة مفاوضات القاهرة بشأن غزة
Lebanon 24
06-03-2024
|
04:53
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أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أنه مع نهاية اليوم الأربعاء "ستتضح صورة المفاوضات في القاهرة"، الهادفة إلى التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وقال حمدان لقناة "الجديد" إنه "إذا لم يُنجَز موضوع وقف إطلاق النار فلن ننتقل إلى أي ملف آخر".
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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت حركة حماس إنها ستواصل العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، رغم غياب المفاوضين الإسرائيليين عن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة.
وذكرت حماس في بيان: "أبدت الحركة المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا، غير أن الاحتلال لا زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا". ويوجد مفاوضون من حماس وقطر ومصر، لكن ليس إسرائيل، في القاهرة، في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
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