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عربي-دولي

شبح المجاعة يقبض أرواح أطفال غزة.. استشهاد ابنة الـ15 عامًا!

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:03
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أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الفتاة مرح طلال اليازجي البالغة من العمر 15 عاما نتيجة سوء التغذية في مدينة غزة.

يشار إلى أنه باستشهاد اليازجي، ترتفع حصيلة الشهداء نتيجة التجويع الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين، إلى 18 شهيدا، منهم 16 طفلا. 
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والثلاثاء استشهد مسن فلسطيني، نتيجة الجوع، وانعدام الغذاء شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الشهيد يدعى عبد الرحمن الدحدوح، وهو مسن، من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ونقل إلى المستشفى نتيجة حالة ضعف شديد، بسبب سوء التغذية والجفاف، نتيجة الحصار المتواصل والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على الفلسطينيين شمال القطاع.(عربي21)
المصدر: عربي21
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