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عربي-دولي

بعد اتهامات بقصف منطقة سكنية في الحديدة.. هذا ما أعلنه التحالف العربي

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:23
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن عدم مسؤوليته عن الاتهامات بقصفه منطقة سكنية في الحديدة، عام 2021.

وقال بيان صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، إن الادعاء بقصف منطقة سكنية في مدينة التحيات، بمحافظة الحديدة، بتاريخ 12 تشرين ثاني2021، والحديث عن مقتل رجل و3 أطفال وإصابة رجلين آخرين بقصف جوي، غير صحيح.
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وأضاف، "قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك عدم وجود مدينة بمسمى (التحيات) كما ورد في الادعاء، ولكن يوجد مدينة بمسمى (التحيتا) وتقع في مديرية (التحيتا) بمحافظة (الحديدة)، كما لم يتضمن الادعاء تحديد إحداثي موقع الاستهداف".(عربي21)
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