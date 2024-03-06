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عربي-دولي

حادث أمني جديد جنوب عدن.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
06-03-2024 | 05:14
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن.

كما أضافت في بيان مقتضب على حسابها في منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن السلطات تحقق في الأمر.
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إلا أنها لم تدل بمزيد من التفاصيل، حول مصير السفينة أو ماهية هذا الحادث، واكتفت بنصح السفن بالتبليغ عن أي تحرك مريب.
 
وقبل ساعات احتجزت سفينة شحن تجارية في البحر الأحمر. (العربية)
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