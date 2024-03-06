حادث أمني جديد جنوب عدن.. ماذا في التفاصيل؟

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن باليمن.كما أضافت في بيان مقتضب على حسابها في منصة إكس، اليوم الأربعاء، أن السلطات تحقق في الأمر.إلا أنها لم تدل بمزيد من التفاصيل، حول مصير السفينة أو ماهية هذا الحادث، واكتفت بنصح السفن بالتبليغ عن أي تحرك مريب.