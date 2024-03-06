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عربي-دولي
هل ستنسحب نيكي هيلي من السباق الرئاسي؟.. مصادر تكشف
Lebanon 24
06-03-2024
|
06:44
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تخطط سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لإنهاء حملتها الرئاسية اليوم الأربعاء، وهو القرار الذي سيضمن فوز دونالد ترامب بترشيح الحزب الجمهوري ومواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن مرة أخرى في انتخابات تشرين الأول.
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ومن المتوقع أن تظهر هيلي لإلقاء تصريحات موجزة حوالي الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي، جيث اتخذت قرارها بعد الثلاثاء الكبير، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" التي نشرت القصة لأول مرة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على خططها.
وأضافت الصحيفة أنها لن تعلن تأييدها يوم الأربعاء، لكنها ستشجع دونالد ترامب على كسب دعم الناخبين الجمهوريين والمستقلين الذين دعموها. (العربية)
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